С 17 августа на железнодорожных станциях Самбор, Дубно и Клевань будет осуществляться только высадка пассажиров, без посадки.

Из трех станций продаваться билеты будут на следующие поезда:

№98/97 Ковель — Киев,

№49/50 Киев — Трускавец,

№45/46 Ужгород — Лисичанск,

№231/232 Ивано-Франковск — Геническ,

№217/218 Киев — Рахов,

№743/744 Киев-Львов.

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В случае, если пассажир захочет отказаться от поездки из-за закрытия этих станций, ему будет возмещена 100% стоимость билета.

В Украине в связи с караниннимы ограничениями на некоторое время была приостановлена работа поездов. Недавно в пресс-службе Укрзализныци заявили, что в ближайшее время восстановят курсирования пассажирских поезда из Киева в Галицию и Буковину.

Из-за попадания в красную зону распространения Covid-19 Укрзализныця остановила поезда и продажа билетов до станций Тернополь и Луцк, о чем стало известно 3 августа.

Источник: Владислав Криклий