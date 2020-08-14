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Факты / Украина / Общество

На железнодорожных станциях Самбор, Дубно и Клевань запретят посадку пассажиров

С 17 августа на железнодорожных станциях Самбор, Дубно и Клевань будет осуществляться только высадка пассажиров, без посадки.

Из трех станций продаваться билеты будут на следующие поезда:

  • №98/97 Ковель — Киев,
  • №49/50 Киев — Трускавец,
  • №45/46 Ужгород — Лисичанск,
  • №231/232 Ивано-Франковск — Геническ,
  • №217/218 Киев — Рахов,
  • №743/744 Киев-Львов.

ЧитайтеУкрзализныця возобновляет продажу 100% мест в киевских поездах

В случае, если пассажир захочет отказаться от поездки из-за закрытия этих станций, ему будет возмещена 100% стоимость билета.

В Украине в связи с караниннимы ограничениями на некоторое время была приостановлена работа поездов. Недавно в пресс-службе Укрзализныци заявили, что в ближайшее время восстановят курсирования пассажирских поезда из Киева в Галицию и Буковину.

Из-за попадания в красную зону распространения Covid-19 Укрзализныця остановила поезда и продажа билетов до станций Тернополь и Луцк, о чем стало известно 3 августа.

Источник: Владислав Криклий

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