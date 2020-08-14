PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Более 150 случаев за сутки — коронавирус в Киеве

В Киеве по состоянию на 14 августа зарегистрировали 10 160 случаев коронавируса, за последние сутки 158 человек инфицировались.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, в столице умерли 150 пациентов, за сутки – один человек.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Выздоровели 3 316 инфицированных Сovid-19, 38 – за сутки.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 14 августа зафиксировали 87 872 случая.

За последние сутки в стране зафиксировали очередной антирекорд — 1 732 человека заразились.

2 011 пациентов умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус. 46 797 инфицированных выздоровели.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка