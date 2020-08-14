В Киеве по состоянию на 14 августа зарегистрировали 10 160 случаев коронавируса, за последние сутки 158 человек инфицировались.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, в столице умерли 150 пациентов, за сутки – один человек.

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Выздоровели 3 316 инфицированных Сovid-19, 38 – за сутки.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 14 августа зафиксировали 87 872 случая.

За последние сутки в стране зафиксировали очередной антирекорд — 1 732 человека заразились.

2 011 пациентов умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус. 46 797 инфицированных выздоровели.