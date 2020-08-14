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Факты / Украина / Общество

Что купить ребенку в школу — список канцелярии

Учебный год в Украине традиционно начнется 1 сентября. К началу нового учебного сезона 2020/2021 остается немного времени, поэтому уже стоит продумать, что нужно ребенку для школы.

Канцелярия для школы — неотъемлемая вещь и ее нужно много, поэтому решительно можно закупать некоторые принадлежности сразу оптом.

Факты ICTV подготовили список канцелярии для школы, чтобы вы точно ничего не забыли.

Канцелярия для школы — список

Для письма:

  • ручки для письма
  • цветные ручки
  • простые карандаши
  • цветные карандаши
  • корректор
  • резинка
  • точилка
  • резинка
  • линейка
  • пенал

Для рисования:

  • альбом для рисования
  • фломастеры
  • маркеры
  • краски (гуашь, акварель)
  • кисточки
  • палитра
  • баночка для воды

Читайте: Сколько стоит собрать ребенка к учебному году 2020: цены на одежду и канцелярия

Для уроков труда:

  • картон
  • цветная бумага
  • белая бумага
  • пластилин
  • клей (жидкий и клей-карандаш)
  • скотч
  • кисточка для клея
  • ножницы

Прочее:

  • дневник и обложка
  • тетради в клеточку на 18-24 листа
  • тетради в линию на 18-24 листа
  • тетради на 12 листов в клеточку и линейку
  • тетрадь на 48 листов
  • тетрадь для нот
  • обложки для тетрадей
  • обложки для учебников
  • папка для тетрадей
  • блокнот для заметок

Учебный год 2020/2021

По решению правительства, учебный процесс в Украине начнется 1 сентября, однако будет проходить дистанционно в тех регионах, которые будут попадать в красную зону карантина.

В общем, как заметил премьер-министр Денис Шмыгаль, 1 сентября в Украине начнется “нормальный” учебный год.

Фото: Dreamstime

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