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Факты / Украина / Общество

Центры занятости в зеленой зоне начнут лично принимать граждан

Центры занятости, которые функционируют в зеленой зоне уровня эпидемической безопасности восстанавливают личный прием безработных.

До сих пор для регистрации было достаточно заполнить два заявления и отправить их на электронную почту центра занятости. Сейчас при личном приеме к карьерному советника нужно принести оригиналы документов.

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Перечень документов, которые необходимо иметь с собой:

  • паспорт гражданина Украины или временное удостоверение;
  • учетная карточка налогоплательщика;
  • трудовая книжка;
  • диплом или другой документ об образовании;
  • военный билет.

Также Минэкономразвития сообщает, что для тех, кто работал неофициально также оказывается помощь по безработице. Если молодой особе до 35 лет и она не имеет страхового стажа, ей будет назначено пособие по безработице в минимальном размере на период карантина и 30 дней после его окончания — 1 тыс. грн, после этого — 650 грн сроком на 180 календарных дней.

Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, он не имеет права на выплату помощи.

Кроме того, отмечается, что для получения помощи по безработице можно зарегистрироваться в любом центре занятости, независимо от места проживания.

Если вами была потеряна трудовая книжка, необходимо подать ее копию или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы.

Безработица в Украине

В Украине количество скрытых безработных составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.

Экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин считает, что одной из проблем оценки рынка труда есть большая разница между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами.

Источник: Минэкономразвития

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