Центры занятости в зеленой зоне начнут лично принимать граждан

Центры занятости, которые функционируют в зеленой зоне уровня эпидемической безопасности восстанавливают личный прием безработных.
До сих пор для регистрации было достаточно заполнить два заявления и отправить их на электронную почту центра занятости. Сейчас при личном приеме к карьерному советника нужно принести оригиналы документов.
Читайте: На карантине уволили 500 тыс. украинцев, но 200 тыс. уже нашли работу
Перечень документов, которые необходимо иметь с собой:
- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение;
- учетная карточка налогоплательщика;
- трудовая книжка;
- диплом или другой документ об образовании;
- военный билет.
Также Минэкономразвития сообщает, что для тех, кто работал неофициально также оказывается помощь по безработице. Если молодой особе до 35 лет и она не имеет страхового стажа, ей будет назначено пособие по безработице в минимальном размере на период карантина и 30 дней после его окончания — 1 тыс. грн, после этого — 650 грн сроком на 180 календарных дней.
Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, он не имеет права на выплату помощи.
Кроме того, отмечается, что для получения помощи по безработице можно зарегистрироваться в любом центре занятости, независимо от места проживания.
Если вами была потеряна трудовая книжка, необходимо подать ее копию или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы.
Безработица в Украине
В Украине количество скрытых безработных составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.
Экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин считает, что одной из проблем оценки рынка труда есть большая разница между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами.