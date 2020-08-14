Как подготовить ребенка к школе дома? Это волнует большинство родителей, которые скоро будут отдавать своих чад в учебное заведение.

К сожалению, дети не рождаются с врожденной памятью, усидчивостью и моторикой рук. А они то и являются основой успешного обучения в школе. Чтобы не нанести ребенку психологическую травму и не отбить охоту к учебе, родителям следует самостоятельно готовить малышей к 1 классу. Факты ICTV разбирались, как подготовить ребенка дома и какие задания следует использовать.

Считается, что будущий первоклассник должен обладать элементарными знаниями и навыками: знать свое имя, имена родителей и кем они работают, отличать лево от право, знать, в какой стране и городе живет, решать загадки на логику, считать от 1 до 10 и т. д.

Лучше всего начинать готовить ребенка к школе в 3-4 года. В этом возрасте он формируется как личность, начинает интересоваться и познавать окружающий мир. Чтобы вовлечь ребенка в процесс — давайте ему задания в игровой, развлекательной форме.

ВАЖНО: не ставьте конкретных целей. Все дети разные и развиваются в индивидуальном порядке.

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Развивающие задания для дошкольников по математике

Задачи по математике в первую очередь не должны быть однообразными. Для того, чтобы заинтересовать ребенка, можно использовать загадки, головоломки, игры или задания с геометрическими фигурами. Подбирайте задачи с учетом уровня развития ребенка.

Вот несколько вариантов:

Игра Дома . Попросите ребенка нарисовать два трехэтажных дома на отдельном листе. Чтобы на каждом этаже было по 3 окна. В некоторых окнах попросите нарисовать шторки и “заселить” в квартиры со шторками людей, чтобы их было одинаковое количество на каждом этаже. Затем попросите ребенка посчитать, в каком доме живет больше людей. Интересные математические вопросы : Сколько лапок у двух собачек? Что тяжелее — килограмм яблок или килограмм пуха?

ВАЖНО: поощряйте интерес ребенка к таким задачам, будьте щедрыми на похвалу.

Развивающие задания по чтению

Особый акцент на подготовке к школе дома надо сделать на заданиях по чтению. Навыки чтения помогут ребенку легче учиться в школе. Начинать нужно с изучения букв, а затем чтения слогов и коротких слов.

ВАЖНО: учить ребенка читать нужно только в игровой форме.

Предлагаем несколько заданий, которые помогут развить навыки чтения:

Игра Найди слово . Попросите ребенка найти какое-то слово в незнакомом тексте. Ограничьте поиски, например, одной минутой. Карточки со слогами . Напишите на карточках слоги, чтобы из них можно было составить слова. Постепенно добавляйте новые карточки. Пропуск буквы . Напишите несколько слов и пропустите в каждом из них букву. Попросите ребенка вставить буквы, которых не хватает. Скорочтение . Просите ребенка каждый день читать на скорость один и тот же текст. Обращайте внимание на успехи будущего первоклассника.

Развивающие задания на логику

Приучить ребенка к графическим задачам и развить логику помогут следующие упражнения:

Лабиринт . Попросите малыша найти выход для зверушки из лабиринта с помощью ручки или карандаша. Рисунок по точкам . Нужно соединить между собой точки, чтобы получился рисунок. Если нужно, помогите ребенку.

ВАЖНО: не забывайте развивать моторику — этому способствует лепка, игры с конструктором, пальчиковая гимнастика.

Помните, что желание учиться прививается с детства, поэтому постарайтесь готовить ребенка к школе интересными и познавательными методами.

Обучение в школе с 1 сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обучение в школах с 1 сентября в регионах красной зоны будет дистанционным первые две недели.

Во всех остальных регионах новый учебный год начнется традиционно. Также он отметил, что за соблюдением всех санитарных норм будут следить главы ОГА. Кроме этого, Министерство образования Украины уже утвердило перечень рекомендаций для школ, а именно: социальная дистанция, использования защитных масок и антисептиков, обеспечение учебных заведений одноразовой посудой.