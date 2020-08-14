Протесты в Беларуси: какае заявления делали страны и какой должна быть реакция

Протесты в Беларуси после президентских выборов и объявления их предварительных результатов не утихают уже несколько дней.

В течение этого времени они успели привлечь внимание большого количества общественных деятелей и первых лиц различных государств.

Кто-то уже поздравил Лукашенко с победой на выборах, а кто-то говорит о том, что необходимо провести внеочередные выборы, с допуском международных наблюдателей.

Украина же до сих пор сохраняет “нейтралитет” в своих заявлениях касательно “победы” Лукашенко и протестов в Беларуси.

Факты ICTV рассказывают, какие заявления по ситуации Беларуси слышны из других стран, и какими они должны быть.

Реакция Украины

После начала массовых протестов и столкновений с милицией в Беларуси не удивительно, что первыми начали раздаваться голоса из соседних стран, включая Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою обеспокоенность из-за столкновений и призвал искать мирный путь для разрешения конфликта.

Он до сих пор придерживается такой позиции. В последнем заявлении относительно событий в Беларуси глава Украины сказал, что мирный путь к решению проблем очень важен.

— Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократически, экономически сильным и независимым государством, — заявил Зеленский.

Комментируя Фактам ICTV заявления Украины, политолог Алексей Якубин высказал мнение о том, что глава государства занял сбалансированную позицию.

— Мне кажется, что позиция Владимира Зеленского (Касательно Беларуси — Ред.) является сбалансированной. Сегодня было его заявление, где он говорил о защите граждан Украины. До этого было его официальное заявление, в котором он сказал, что Украина поддерживает демократические стремления Беларуси и надеется на стабильные отношения. Но он не поздравил Лукашенко с победой на выборах в отличие от других глав государств, — говорит Якубин.

Сейчас в МИД Украины осудили насильственные действия во время протестов в Беларуси и призывают освободить всех задержанных и выйти на диалог.

Реакцию же на выборы наше государство еще не предоставила. Для многих это стало странным, особенно учитывая те события, которые сейчас происходят.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что реакция на президентские выборы в Беларуси обязательно будет, но только после того, как объявят официальные результаты.

— Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявили. После того как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение о том, как реагировать на этот факт, — заявил он во время онлайн-брифинга 13 августа.

14 августа ЦИК объявила Лукашенко победителем президентских выборов. В ближайшее время можно ожидать реакции Украины.

В комментарии Фактам ICTV политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что сейчас Украина заняла правильную позицию.

— Я думаю, что Украина заняла правильную позицию, ведь на данном этапе можно только осудить насилие, что в принципе и делают. И заявить, что применение силы к мирным протестующим недопустимо, как и их задержание. На этом этапе реакция Украины должна быть сдержанной как к Лукашенко, так и в оппозиционным кандидатам, — рассказывает Мусиенко.

В то же время некоторые политики уже призывают к проведению досрочных выборов в Беларуси.

Из Украины отличился пятый президент, народный депутат Петр Порошенко, который встал на сторону белорусских протестующих, заявив, что они готовы к демократическим переменам в жизни государства.

Он также считает, что особое внимание на ситуацию должна обратить как Украина, так и международное сообщество. По мнению Порошенко, нужно действовать, а не сидеть, сложа руки.

— Призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по Люблинскому треугольнику назначить специального представителя Украины по Беларуси, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе, — говорит народный депутат.

Мысли международного сообщества

Сейчас реакция стран на события в Белорусы отличается. Лидеры некоторых государств поздравили Лукашенко с победой на выборах еще до объявления официальных результатов.

Среди них президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент КНР Си Цзиньпин.

Однако многие страны критикуют жестокость, которая проявляется на акциях протестов, в частности со стороны силовиков. Есть сотни видео, на которых видно как они ведут себя с митингующими, очевидцы и жертвы рассказывают об их действиях.

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Министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши (Люблинского треугольника) призывают Беларусь к диалогу с участниками протестов.

— Уважение к основным свободам и правам человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем. Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь, — говорится в заявлении.

С момента заявления протесты не утихали, а жестокость правоохранителей, казалось, становилась еще больше. Поэтому Польша выступила за то, чтобы ввести санкции против Беларуси.

Речь идет о санкциях не только со стороны Польши, но и всего Европейского Союза.

— Еще есть шанс, что Беларусь избежит худшего пути. Мы должны побудить Лукашенко идти по пути мира, развивать отношения с Западом и Европейским союзом. Конечно, если ситуация ухудшится, избежать санкций будет очень сложно, — заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Мусиенко говорит, что с введением санкций нужно быть очень осторожными, ведь это может сильно пошатнуть отношения с Беларусью, которые в последнее время налаживались.

— С санкциями нужно быть осторожными, ведь не так давно только отменили некоторые из них против Беларуси. В последнее время Лукашенко делал уступки и на Запад, — говорит он.

По словам Якубина, Польша выбрала такую ​​”агрессивную” позицию в отношении Беларуси, чтобы частично сместить внимание со своих внутренних проблем.

А вот ЕС выжидает и не делает поспешных заявлений.

— В Польше недавно прошли выборы президента с очень неопределенной победой действующего главы государства. Поэтому ей эта история с Беларусью дает возможность частично переключить часть политизированного польского общества с внутренних вопросов на внешние. Европейский союз более умеренно смотрит на эту историю. В частности из-за геополитической составляющей. Любая жесткая критика, введение санкций, закрытие дипломатических учреждений, вели бы к тому, что Лукашенко пришлось бы быть более уступчивым к России, — рассказывает политолог.

Государственный секретарь США Майк Помпео, в свою очередь, призвал Беларусь к проведению внеочередных выборов. На них должны присутствовать международные наблюдатели.

Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп никак не реагирует на события в Беларуси и не поздравил Лукашенко с победой на выборах.

В общем, каждая страна исходит из своих целей. Но так ли нужно было бы реагировать на подобную ситуацию?

Взвешенно и без эмоций

Прежде всего нужно различать для кого какая реакция нормальная. Общественные деятели могут позволить себе придерживаться любой позиции, будь она слишком эмоциональной, или отличающейся от других.

Поэтому даже то, что некоторые политики выступили в поддержку Лукашенко не должно стать основой для позиции государства. Ее нее отвечают главы государств и МИД.

И то, что кто-то пытается наладить диалог в Беларуси, а кто-то даже не комментирует эти события — это нормальные реакции.

Конечно, Украина должна “держать руку на пульсе” белорусских протестов, ведь это государство — наш сосед и его стабильность означает меньше потенциальных проблем для нас.

В то же время, наше государство не может реагировать на все случаи протестов, а тем более предлагать свою помощь для их решения.

— Представим, что нам нужно делать заявления в отношении всех протестов. Почему же мы не реагировали на протесты Black Lives Matter, или на Желтых жилетов. В Африке, в Южном Судане на этой неделе было столкновение между протестующими и правоохранителями, но мы не видим бурной реакции, — высказывает мнение Якубин.

Мусиенко же считает, что содействие в переговорах может стать не такой уж и плохой идеей. И даже участие в них может помочь значительно стабилизировать ситуацию.

— Давайте вспомним 2004 год, когда было посредничество Квасьневского во время Помаранчевої революції в Украине. Я думаю, что оно пошло на пользу, ведь он хорошо относится к Украине и был в курсе наших реалий. Если в Беларуси посредничество на себя возьмут страны Европы — это будет лучше. Желательно, чтобы они перехватили инициативу у России, которая, я уверен, не будет сидеть сложа руки, и будет провоцировать Лукашенко на применение силы, — говорит политический эксперт.

Но призыв к проведению перевыборов — также неплохая идея в качестве компромисса. Это может частично успокоить население и легитимизировать победителя для большинства стран.

И слишком большое давление приведет лишь к тому, что увеличится влияние России на Беларусь. Ведь в этой ситуации в попытке удержать власть Лукашенко ничего не останется.

— Если сейчас очень жестко отреагировать — это может спровоцировать, что Беларусь еще больше уйдет “в объятия России”. То есть если Лукашенко сейчас загнать в тупик, то может возникнуть ситуация, когда ему ничего не останется для сохранения власти, кроме большего интегрирования с РФ, — говорит Мусиенко.

Когда доходит до международной политики, нужно взвешивать все за и против каждого заявления. Единственное правильное решение — максимально взвешенное.

Сейчас важно наблюдать за ситуацией, адекватно оценить ее и тогда уже что-то говорить. Ведь сломать отношения можно быстро, а восстанавливать их придется очень и очень долго.

Владислав Бомбела