Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

По состоянию на 14 августа 2020 года в зеленой зоне находятся Нидерланды, Болгария, Швеция, ОАЭ, Чехия, Дания, Польша, Великобритания, Франция, а также курорты Кипр, Хорватия, Турция и Египет.

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В то же время в красной зоне остаются США, Молдова, Испания, Румыния, Бельгия, Мексика и РФ, а также курортные страны Черногория и Албания.

Украина, по обновленной информации, попала в зеленую зону, показатель — 45,6 на 100 тыс. населения.

Всего в перечне значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Страны, после которых не требуется самоизоляция

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

По информации Минздрава, украинцам, которые вернулись из стран зеленой зоны, не нужно будет находиться на самоизоляции после возвращения.

Это правило действует только для стран красной зоны.