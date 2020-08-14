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Факты / Украина

Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

По состоянию на 14 августа 2020 года в зеленой зоне находятся Нидерланды, Болгария, Швеция, ОАЭ, Чехия, Дания, Польша, Великобритания, Франция, а также курорты Кипр, Хорватия, Турция и Египет.

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В то же время в красной зоне остаются США, Молдова, Испания, Румыния, Бельгия, Мексика и РФ, а также курортные страны Черногория и Албания.

Украина, по обновленной информации, попала в зеленую зону, показатель — 45,6 на 100 тыс. населения.

Всего в перечне значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Страны, после которых не требуется самоизоляция

По информации Минздрава, украинцам, которые вернулись из стран зеленой зоны, не нужно будет находиться на самоизоляции после возвращения.

Это правило действует только для стран красной зоны.

Источник: Минздрав

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