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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 847 человек.

За прошедшие сутки 33 человека умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 044 жертвах коронавируса.

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16:50 - 15 августа

В Кировоградской области в течение суток не зафиксировали ни одного случая суточного прироста Covid-19.

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15:40 - 15 августа

Минздрав определил правила проживания в общежитиях и их посещения во время карантина.

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14:59 - 15 августа

В Украине наблюдается резкий рост числа больных с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Так, за последний месяц количество больных Covid-19, находящихся на стационарном лечении, выросло на 1 819 человек. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 5 754 пациента с Covid-19.

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14:14 - 15 августа

В Украине загруженность койкомест для больных коронавирусом составляет 24%.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

— Если учитывать все больницы в Украине с готовыми местами для больных коронавирусом, то загруженность у нас составляет 24%, — отметил министр.

По его словам, если брать отдельные регионы, то ситуация несколько иная. Во Львовской области — 52,8%, Черновицкой — 52,4%, в Киеве — 52%, в Ивано-Франковской области — 48,8%.

Также Максим Степанов сообщил, что сейчас есть регионы, в которых ситуация гораздо лучше — в Запорожской области в больницах загруженность составляет только 3,6%.

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13:16 - 15 августа

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили 35 новых случаев коронавирусного заболевания, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Всего по состоянию на 10.00 15 августа в ВСУ болеет Covid-19 401 человек.

За период пандемии выздоровели 762 человека, летальных случаев – 6.

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12:24 - 15 августа

Школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Хочу напомнить: школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности, — подчеркнул он на брифинге в субботу.

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11:37 - 15 августа

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета (ЗГМУ) у 29 иностранных студентов выявлен Covid-19 — сообщил Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По данным ведомства, массовая вспышка коронавирусной инфекции произошла среди студентов иностранного факультета, проживающих в общежитии вуза.

Первый случай заболевания зафиксирован 11 августа у студента 2 курса иностранного факультета ЗГМУ. Затем положительный результат на Covid-19 получен в ходе тестирование его соседа по комнате в студенческом общежитии .

Медработники обследовали 72 контактных студентов иностранного факультета ЗГМУ. По состоянию на 15 августа Covid-19 выявлен у 29 человек.

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11:05 - 15 августа

Количество активных больных Covid-19 за минувшие сутки выросло в 20 из 24 областей Украины и в Киеве, и лишь в Киевской, Запорожской и Кировоградской областях число болеющих снизилось, а в Полтавской и Херсонской областях осталось прежним.

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09:39 - 15 августа

За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 232 жителей Киева, 16 из них – дети, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.

За минувшие сутки один человек в Киеве умер от Covid-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 151 человека.

В настоящее время в столице уже 10 392 подтвержденных случая Covid-19.

За минувшие сутки заболели:

  • 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;
  • 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Кроме того, заболели 5 медиков.

В госпитализации нуждались 27 пациентов, остальные — на самоизоляции.

За прошедшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3 373 жителя Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, в Дарницком районе — 33 случая.

Кличко напомнил, что с понедельника, 17 августа, в столице начнуть действовать ограничения и запреты желтой зоны эпидемиологической опасности.

Днем ранее сообщалось о 158 новых случаях инфицирования в Киеве.

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09:25 - 15 августа

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 847 человек.

За прошедшие сутки 33 человека умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 044 жертвах коронавируса.

При этом 633 человека выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 40 245 человек, что на 1 181 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), в Черновицкой области (170), во Львовской области (166).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 061 подозрение на заболевание Covid-19.

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