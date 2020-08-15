С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 847 человек.

За прошедшие сутки 33 человека умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 044 жертвах коронавируса.