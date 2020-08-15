По состоянию на 15 августа в Украине зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 847 человек.

За прошедшие сутки 33 человека умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 044 жертвах коронавируса.

При этом 633 человека выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 40 245 человек, что на 1 181 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), в Черновицкой области (170), во Львовской области (166).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 061 подозрение на заболевание Covid-19.

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Коронавирус в Украине — статистика прошлых суток

Днем ранее, 14 августа, сообщалось о 1 732 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1 592 инфицированных; 12 августа было 1 433 выявленных случаев.