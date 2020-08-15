Посольство США в Украине передало индивидуальные средства защиты от коронавируса украинским правоохранительным органам на сумму $250 тыс.

Эта помощь была выделена в рамках международной технической помощи.

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— В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал средства индивидуальной защиты от Covid-19 нашим украинским партнерам с Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы Украины, — говорится в сообщении.







Посольство США передало Украине средства защиты от Covid-19 на сумму $250 тыс / 2 фотографии

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксировано 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки — 1 847. В общем от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 044 человека.

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), Черновицкой области (170), Львовской (166).

Источник: Посольство США в Украине