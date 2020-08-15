В Украине загруженность койкомест для больных коронавирусом составляет 24%.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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— Если учитывать все больницы в Украине с готовыми местами для больных коронавирусом, то загруженность у нас составляет 24%, — отметил министр.

По его словам, если брать отдельные регионы, то ситуация несколько иная. Во Львовской области — 52,8%, Черновицкой — 52,4%, в Киеве — 52%, в Ивано-Франковской области — 48,8%.

Также Максим Степанов сообщил, что сейчас есть регионы, в которых ситуация гораздо лучше — в Запорожской области в больницах загруженность составляет только 3,6%.

Коронавирус в Украине

В Украине 15 августа зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За прошедшие сутки 33 человека умерли от осложнений Covid-19. Всего жертвами стали 2 044 украинцев.

В то же время 633 человека выздоровели. По состоянию на 15 августа в Украине на Covid-19 болеет 40 245 человек, что на 1 181 больше, чем накануне.