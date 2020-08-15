PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский о “вмешательстве” Киева в дела Беларуси: Этого точно не было

Киев отвергает любые обвинения Минска во вмешательстве в дела Беларуси, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было, — написал глава государства, комментируя решение Беларуси выдать России задержанных вагнеровцев.

Ранее Зеленский сообщил об освобождении из СИЗО Беларуси троих украинцев: Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксаны Алешиной.

По словам президента, нет никаких доказательств, что украинские правозащитники и журналисты нарушали законы Беларуси.

Читайте: Последствия решения Минска будут трагическими: Зеленский о выдаче вагнеровцев Путину

Обвинения Беларуси

14 августа президент Александр Лукашенко заявил, что ряд стран, в частности, Украина, начали агрессию против Беларуси.

— Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой “открытой России”, Навального и так далее, — сказал белорусский лидер.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх