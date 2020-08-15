Зеленский о “вмешательстве” Киева в дела Беларуси: Этого точно не было

Киев отвергает любые обвинения Минска во вмешательстве в дела Беларуси, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было, — написал глава государства, комментируя решение Беларуси выдать России задержанных вагнеровцев.

Ранее Зеленский сообщил об освобождении из СИЗО Беларуси троих украинцев: Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксаны Алешиной.

По словам президента, нет никаких доказательств, что украинские правозащитники и журналисты нарушали законы Беларуси.

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Обвинения Беларуси

14 августа президент Александр Лукашенко заявил, что ряд стран, в частности, Украина, начали агрессию против Беларуси.