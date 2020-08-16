В Украине не улучшается эпидситуация, в стране снова зафиксировали большое количество новых случаев заболевания коронавирусом. Минздрав реагирует на ситуацию и выделяет новые кровати для больных и готовит аппараты ИВЛ.

По состоянию на 16 августа в Украине зафиксировали 91 356 случаев Covid-19, за сутки — 1 637 новых.

Самой сложной эпидситуация продолжает быть во Львовской (11 951 случай), Черновицкой (7 617 случаев) и Ровенской (7 538 случаев) областях.

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Антилидером по количеству больных среди городов продолжает быть Киев — 10 538 подтвержденных случаев коронавируса и 146 новых.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в таких районах города:

Соломенском — 26 случаев;

Деснянском — 24 случая;

Голосеевском — 20 случаев.

Из-за ухудшения эпидситуации Минздрав готовит новые кровати и апарты ИВЛ для больных.

— В Украине выделили около 34 тыс. коек для больных и 3,7 тыс. аппаратов ИВЛ, — говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, в стране увеличили количество коек с подведенным кислородом — сейчас их более 9,5 тыс.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 16 августа, в стране зафиксировали 2 070 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 47 822 пациентам.

Всего в Украине провели почти 1,3 млн тестирований методом ПЦР.