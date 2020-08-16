В Киеве по состоянию на 16 августа зафиксировали 10 538 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 146.

За последние сутки в столице от осложнений умерли два человека, в общем зафиксировано 153 летальных исхода.

Заболели:

85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;

4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

Госпитализация понадобилась 27 пациентам.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. В общем коронавирус преодолели 3 380 жителей Киева.

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Где больше всего случаев коронавируса:

В Соломенском районе — 26;

в Деснянском районе — 24;

в Голосеевском районе — 20.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 16 августа зафиксировали 91 356 случаев.

За последние сутки обнаружили 1 637 инфицированных Covid-19.