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Факты / Украина

Ситуация не налаживается: в Киеве 146 случаев Covid-19 за сутки

В Киеве по состоянию на 16 августа зафиксировали 10 538 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 146.

За последние сутки в столице от осложнений умерли два человека, в общем зафиксировано 153 летальных исхода.

Заболели:

  • 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;
  • 4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

Госпитализация понадобилась 27 пациентам.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. В общем коронавирус преодолели 3 380 жителей Киева.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Где больше всего случаев коронавируса:

  • В Соломенском районе — 26;
  • в Деснянском районе — 24;
  • в Голосеевском районе — 20.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 16 августа зафиксировали 91 356 случаев.

За последние сутки обнаружили 1 637 инфицированных Covid-19.

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