По состоянию на 16 августа в Украине зафиксировали 91 356 случаев коронавируса.
За последние сутки обнаружили 1 637 инфицированных Covid-19.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавирус в Украине, по состоянию на 15 августа зафиксировали 89 717 случаев. За сутки было известно об инфицировании 1 847 человек.
За сутки 33 человека умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 044 жертвах коронавируса. При этом 633 человека выздоровели.
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