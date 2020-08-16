По состоянию на 16 августа в Украине зафиксировали 91 356 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили 1 637 инфицированных Covid-19.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавирус в Украине, по состоянию на 15 августа зафиксировали 89 717 случаев. За сутки было известно об инфицировании 1 847 человек.

За сутки 33 человека умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 044 жертвах коронавируса. При этом 633 человека выздоровели.