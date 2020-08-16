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Факты / Украина

В Украине более 90 тыс. случаев Covid-19, за сутки — 1 637

По состоянию на 16 августа в Украине зафиксировали 91 356 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили 1 637 инфицированных Covid-19.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавирус в Украине, по состоянию на 15 августа зафиксировали 89 717 случаев. За сутки было известно об инфицировании 1 847 человек.

За сутки 33 человека умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 044 жертвах коронавируса. При этом 633 человека выздоровели.

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