Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 17 августа. Так, доллар остановился на уровне 27,34 грн, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
А вот евро упал на 11 копеек и составляет 32,30 грн.
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Курс валют на 17 августа:
- $1 – 27,34 грн;
- €1 – 32,30 грн;
- 1 польский злотый — 7,37 грн;
- 10 российских рублей — 3,73 грн.
Прогноз курса доллара в 2021 году
В доработанном прогнозе курса валют Нацбанк прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.
Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.