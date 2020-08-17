Вступительная кампания 2020 стартует 1 августа с регистрации электронных кабинетов для вступления в вузы на бакалавра.

Через них поступающие имеют право подавать заявления на пять специальностей, если речь идет о бюджетной форме обучения, на контракт — без ограничений.

Прием заявлений от абитуриентов, поступающих на основании творческого конкурса или сертификатов ВНО, продолжается с 13 до 22 августа, а от тех, кто сдает экзамены или проходит собеседование — до 16 августа.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы для бюджетников продлятся с 1 до 12 августа, на контракт — с 12 до 22 августа.

Собеседования будут проводиться с 16 до 18 августа.

Рейтинговые списки поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов должны обнародовать 27 августа — до 12.00.

Последний день подачи документов для зачисления на бюджет — 31 августа (до 18.00).

Зачисление на бюджет состоится до 5 сентября, а на контракт — до 30 сентября.

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Если речь идет о вступлении в магистратуру, заявления принимаются с 5 до 22 августа.

Рекомендации по зачислению на бюджет обнародуют 1 сентября, а к концу дня 6 сентября необходимо подать документы.

Зачисление на бюджетные места состоится 11 сентября.

Вступительная кампания в учреждениях профтехобразования началась в мае-июне и продлится до 1 сентября. Правила приема и сроки подачи документов у каждого свои. Они обычно размещаются на сайтах учебных заведений в разделах для абитуриентов.

Поступление 2020

Из-за карантина в этом году вступительную кампанию 2020 перенесли на август.

Для тех абитуриентов, которые поступают на основе полного среднего образования – на бакалавра и магистра – она начнется 1 августа с регистрации электронных кабинетов.

Через них будут подаваться заявления в выбранные учебные заведения.

Какие документы нужны для поступления в вузы Украины — детально здесь.