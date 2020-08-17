Карантин в Украине — главные новости на 17 августа 2020

Карантин в Украине длится уже 159 дней. Его продолжали несколько раз и по последнему решению правительства он продлится до 31 августа 2020.

В то же время коронавирус в Украине не отступает — суточное количество больных почти дошло до 2 тыс., однако сегодня показатели немного уменьшился — обнаружили 1 464 инфицированных.

По состоянию на 17 августа в Украине зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

В Украине зафиксировали 2 089 летальных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21. За время пандемии 48 164 пациенты выздоровели, за последние сутки — 342.

В Киеве также снизился суточный показатель — обнаружили 104 новых больных.

За все время пандемии в столице коронавирус подтвердился у 10 642 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Дарницком и Соломенском — по 16, и в Шевченковском районе — 10 случаев.

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17 августа заработал обновленный раздел Украины на зоны эпидемической опасности. Киев с зеленой зоны перешел в желтую.

На ежедневном брифинге глава Минздрава Максим Степанов отметил, что с 1 сентября все школы в Украине будут работать в штатном режиме, кроме красных зон эпидемической опасности.

По рекомендациям Минздрава, в школах должны использовать защитные маски и антисептики, соблюдать социальную дистанцию и тому подобное.

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