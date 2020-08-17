Власть будет рассматривать вопрос о переносе даты местных выборов, если более 50% территории страны будет в красной зоне карантина.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов заявил, что существует угроза переноса выборов, но пока ситуация не критична.

— Если 50% территории будет в красной зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в частности выборов, — отметил Ляшко.

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В этом вопросе Украина ориентируется на Польшу, которая уже переносила президентские выборы из-за пандемии.

— Их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на увеличение случаев коронавируса, — заявил главный санврач.

Местные выборы 2020

На местных выборах 2020 кандидаты на должность мэра города должны заплатить залог. Его сумма будет зависеть от количества избирателей города.

Залог составит от 19 до 445 тыс. грн. Максимальную сумму заплатят кандидаты на кресло мэра Киева, Харькова и Днепра — 445 тыс. грн, 219 тыс. грн и 157 тыс. грн соответственно.

11 июня ЦИК разрешила голосовать гражданам без прописки, а это более 1 млн человек. К ним относятся лица, которым исполнилось 18 лет, и они не успели зарегистрироваться.