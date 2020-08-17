На одном из чудес Украины — Розовом озере — установили онлайн веб-камеру

Любоваться фантастическими видами Генического озера, одного из самых больших, известных и красивых розовых озер Украины, теперь можно в любое время из любой точки мира. Это стало возможным благодаря новой онлайн веб-камере, установленной по инициативе главы Счастливцевского сельского совета Виктора Плохушко. Это единственная веб-камера такого качества, открывающая вид на одну из топовых достопримечательностей Юга Украины.

Геническое розовое озеро находится на севере Арабатской стрелки в крошечном селе Приозерное. Знаменито оно водой удивительного красно-розового цвета (в летнее время), который образуется в результате деятельности микроскопических водорослей вида Dunaliella salina — это одни из немногих живых организмов, способных жить в настолько соленой воде.

Для защиты от солнечного света они вырабатывают β-каротин — желто-оранжевый пигмент, придающий воде красноватый оттенок. Чем жарче и засушливее лето, тем более насыщенным он становится, формируя на Геническом озере почти марсианские пейзажи.

Еще в средние века здесь возник соляной промысел, но сегодня о нем напоминают лишь оставшиеся с тех пор деревянные столбики, разделявшие озеро на сектора — чеки. Они также делают Розовое озеро узнаваемым и позволяют получить фантастические фото. Впрочем, приезжают сюда не только за умопомрачительными фотоснимками, но и чтобы оздоровиться: рапа и грязь озера насыщены множеством полезных микроэлементов, включая бром, магний и натрий.

Нынешним летом из-за карантинных ограниченный, связанных с пандемией Covid-19, Геническое озеро стало местом паломничества тысяч украинцев, а Арабатская стрелка ― пожалуй, самым популярным курортным регионом, который известен не только теплым морем и просторными песчаными пляжами, но и массой природных достопримечательностей.

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— Мы давно мечтали установить здесь суперсовременную веб-камеру, которая позволила бы еще большему количеству людей увидеть невероятную красоту Розового озера. Сегодня эта задача наконец-то реализована — с ней отлично справились наши партнеры из НИАП Кирилловка.Укр, которые, к слову, установили за последние два года уже более 15 онлайн-трансляций для популяризации курортов и достопримечательностей Арабатской стрелки, ― говорит глава Счастливцевского сельского совета Виктор Плохушко.

Трансляцию можно посмотреть по ссылкам:

Веб-камера на Розовом озере ведет непрерывную онлайн-трансляцию в UltraHD-качестве с поддержкой звука. Она работает круглосуточно 365 дней в году, позволяя в режиме реального времени наблюдать, как меняются озерные пейзажи в разное время суток и в зависимости от сезона.

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