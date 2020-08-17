Обыски в Закарпатской ОГА: чиновники провернули многомиллионную махинацию

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали многомиллионную махинацию с государственными средствами при закупке для медицинских учреждений Закарпатской области средств индивидуальной защиты.

К схеме причастны бывшие и действующие чиновники департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

— Весной этого года они проведи тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн грн получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.

Часть из этих средств участники сделки присвоили путем завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции. Кроме того, закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен, — сообщают в СБУ.