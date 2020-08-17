Обыски в Закарпатской ОГА: чиновники провернули многомиллионную махинацию

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали многомиллионную махинацию с государственными средствами при закупке для медицинских учреждений Закарпатской области средств индивидуальной защиты.
К схеме причастны бывшие и действующие чиновники департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.
— Весной этого года они проведи тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн грн получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.
Часть из этих средств участники сделки присвоили путем завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции. Кроме того, закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен, — сообщают в СБУ.
По факту растраты бюджетных средств начали уголовное производство.
Читайте: Обыски в Николаевской ОГА провели по делу о присвоении 157 га лимана
Двум чиновникам и двум руководителям фирмы-поставщика уже сообщили о подозрении.
Обыски в горсовете Одессы
В июне следователи ГБР пришли с обысками в Одесский городской совет, потому что местные чиновники на 13 млн грн закупили бесплатные онлайн-учебники, которые и без того были в свободном доступе.