Не отвечает национальным интересам: Украина прекращает действие еще одного соглашения с Россией

Решением Кабмина 17 августа было прекращено действие Соглашения с российским правительством о взаимном учреждении торговых представительств.

— Соглашение действовало с октября 1992 года. Оно (как и многие другие) потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины, — отметила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Одна из статей соглашения предусматривает содействие развитию торгово-экономических связей между Украиной и Россией.

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В МИД добавили, что выполнение условий документа, учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, является бессмысленным.

Санкции против России

В конце июля сенат США одобрил пакет новых санкций против Северного потока-2, за были 86 сенаторов, против — 14.

Санкции были заложены в проект оборонного бюджета США на 2021 год: они коснутся компаний, причастных к строительству газопровода.

Строительство российского газопровода Северный поток-2, который по дну Балтийского моря ведет в Германию, началось еще в 2018 году.

По состоянию на август 2020 выполнено 90% всех работ.

Позиция США заключается в том, что главной целью такого строительства является политическое давление на страны ЕС.

Кроме этого, газопровод снизит зависимость России от транзита газа через Украину.

Источник: Emine Dzheppar