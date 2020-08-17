В Киеве 18 августа ограничат движение на некоторых улицах из-за съемок фильма The Last Mercenary от Netflix с участием актера Жан-Клода Ван Дамма.

Соответствующее распоряжение утвердили в КГГА.

— 18 августа с 05.00 до 14.00 в столице пройдут съемки художественного фильма The Last Mercenary с перекрытием улицы Гоголевской и ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов, — заявили в пресс-службе КГГА.

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Съемки будут проходить на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

The Last Mercenary от Netflix

В июля стало известно, что в Украине Netflix снимает свой первый фильм под названием The Last Mercenary.

Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже.

По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.