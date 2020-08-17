В Киевской области разрешат проводить массовые религиозные мероприятия только, если один человек будет находиться на 5 кв. м площади здания или территории.

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 м.

— Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований являются предохранителем от перехода к более жестким ограничениям, — сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

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Местные власти попросили представителей религиозных организаций максимально ограничить проведение массовых мероприятий именно сейчас, поскольку в августе православные христиане будут отмечать еще два спаса: Яблочный и Ореховый, во время которых многие верующие могут пойти в храмы.

Кроме того, чтобы не допустить ухудшения ситуации, Кабмин запретил хасидам посещать Умань в этом году для празднования Рош ха-Шана (Новый год по иудейскому календарю), который начинается в сентябре и длится три дня.

Источник: Киевская ОГА