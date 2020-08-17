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Факты / Украина

Во Львове задержали организатора поджога авто журналистки Радио Свобода

Служба безопасности Украины задержала во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, организовал поджог автомобиля журналистки Радио Свобода в январе этого года.

Задержанному сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 УК Украины — соучастие в преступлении и ч. 2 ст. 347-1 — умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста.

Ранее правоохранители уже задержали в Одессе исполнителя преступления — 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Во Львове задержали организатора поджога авто журналистки Радио Свобода

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В ночь на 30 января этого года во Львове мужчина в маске поджег авто Галины Терещук — журналистки Радио Свобода.

Тогда авто полностью сгорело, машины, которые были рядом, не пострадали. Женщина сразу же отвергла бытовые версии поджога.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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