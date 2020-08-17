В Яришевском психоневрологическом доме-интернате зафиксировали вспышку коронавируса.

Заболели младшая медсестра и пять клиентов заведения. Первый случай Covid-19 обнаружили еще 12 августа.

— Сейчас тестировали 41 человека — шесть работников и 35 клиентов заведения, — рассказали в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Состояние всех больных удовлетворительное, младшая медсестра находится дома на самоизоляции, а клиентов госпитализировали. В заведении усилили карантинные меры.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 17 августа, ситуация в стране продолжает быть напряженной.

Суточный прирост составил 1 464 новых случая. В целом по стране вирус подтвердили у 92 820 человек.

За время пандемии от болезни умерли 2 089 украинцев, за последние сутки — 21. Выздороветь удалось 48 164 пациентам, за последние сутки — 342.

Источник: Винницкая ОГА