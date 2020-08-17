В Яришевском психоневрологическом доме-интернате зафиксировали вспышку коронавируса.
Заболели младшая медсестра и пять клиентов заведения. Первый случай Covid-19 обнаружили еще 12 августа.
— Сейчас тестировали 41 человека — шесть работников и 35 клиентов заведения, — рассказали в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.
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Состояние всех больных удовлетворительное, младшая медсестра находится дома на самоизоляции, а клиентов госпитализировали. В заведении усилили карантинные меры.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 17 августа, ситуация в стране продолжает быть напряженной.
Суточный прирост составил 1 464 новых случая. В целом по стране вирус подтвердили у 92 820 человек.
За время пандемии от болезни умерли 2 089 украинцев, за последние сутки — 21. Выздороветь удалось 48 164 пациентам, за последние сутки — 342.
Источник: Винницкая ОГА