В Одессе медицинские работники начали массово увольняться из больницы, в которую с 13 августа начали направлять людей с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

— В Одессе за неделю значительно возросло количество людей, больных коронавирусом. В связи с этим с 13 августа отделение Городской клинической больницы №5, расположенное на Лидерсовскому бульваре, начало прием пациентов с подозрением на Covid-19. Поэтому там возникли организационные проблемы, — сообщила директор.

По ее словам, с началом работы больницы с людьми с подозрением на коронавирус уже уволились два врача и пять медсестер.

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Также семь младших медицинских сестер и восемь врачей находятся в отпуске за свой счет и не желают выходить на работу. Это привело к дефициту кадров в медицинском учреждении.

Отмечается, что в этом отделении осуществляется только сортировка больных. Если у человека был обнаружен положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, его направляют в Одесскую городскую инфекционную больницу. Если результат отрицательный, в другие стационары города.

Елена Якименко пояснила, что массовое увольнение медработников произошло потому, что отделение Городской клинической больницы №5 никогда не работало с подобным профилем.

Кроме того, заработная плата специалистов не предусматривает повышенные должностных окладов за вредные условия труда.

17 августа было принято решение о дополнительных выплатах для медработников ГКБ №5. Врачи будут получать до своей зарплаты 10 тыс. грн, медсестры — 8 тыс. грн, младший медперсонал — 6 тыс. грн. Также будут выплачивать ежемесячные премии в размере оклада.

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Елена Якименко сообщила, что в областной департамент здравоохранения были направлены письма с просьбой включить ГКБ №5 в перечень учреждений первой волны коронавируса, но согласования пока нет.

Удалось привлечь восемь врачей и двух медицинских сестер из других медицинских учреждений к работе в Городской клинической больнице №5.

11 человек, получивших положительный результат ПЦР-теста на коронавирус были переведены в инфекционную больницу, еще 46 пациентов находятся в ГКБ №5.

Кроме того, в этой больнице выявлены трудности со сроками получения результатов лабораторных исследований. Это связано с тем, что закончились тесты автоматического режима.

Директор Департамента здравоохранения предположила, что это также могло повлиять на увольнение медицинских работников.