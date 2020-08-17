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Факты / Украина

В Украине 92 820 случаев коронавируса, почти 1,5 тыс. за сутки

По состоянию на 17 августа в Украине зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 464 инфицированных Covid-19.

Это немного меньше, чем в предыдущий день (1 637 случаев).

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В Украине зафиксировали 2 089 летальных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 48 164 пациента выздоровели, за последние сутки — 342.

Коронавирус в Украине 17 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в областях:

  • Винницкая область — 3 234 случая;
  • Волынская область — 4 707 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 750 случаев;
  • Донецкая область — 1 094 случая;
  • Житомирская область — 2 479 случаев;
  • Закарпатская область — 6 329 случаев;
  • Запорожская область — 1 118 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 6 790 случаев;
  • Кировоградская область — 743 случая;
  • г. Киев — 10 642 случая;
  • Киевская область — 4 554 случая;
  • Львовская область — 12 079 случаев;
  • Луганская область — 184 случая;
  • Николаевская область — 819 случаев;
  • Одесская область — 5 062 случая;
  • Полтавская область — 557 случаев;
  • Ровенская область — 7 716 случаев;
  • Сумская область — 891 случай;
  • Тернопольская область — 3 817 случаев;
  • Харьковская область — 6 156 случаев;
  • Херсонская область — 301 случай;
  • Хмельницкая область — 1 618 случаев;
  • Черновицкая область — 7 782 случая;
  • Черкасская область — 1 165 случаев;
  • Черниговская область — 1 233 случая.

Всего в Украине проведено 1 300 289 тестов методом ПЦР.

Коронавирус в Украине

По данным статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 16 августа в Украине было зафиксировано 91 356 случаев коронавируса.

За сутки еще у 1 637 человек подтвердился положительный результат.

Всего от коронавируса в Украине умерли 2 070 человек.

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