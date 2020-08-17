Коронавирус в Украине 17 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 17 августа в Украине зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 1 464 инфицированных Covid-19.
Это немного меньше, чем в предыдущий день (1 637 случаев).
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В Украине зафиксировали 2 089 летальных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.
За время пандемии 48 164 пациента выздоровели, за последние сутки — 342.
Коронавирус в областях:
- Винницкая область — 3 234 случая;
- Волынская область — 4 707 случаев;
- Днепропетровская область — 1 750 случаев;
- Донецкая область — 1 094 случая;
- Житомирская область — 2 479 случаев;
- Закарпатская область — 6 329 случаев;
- Запорожская область — 1 118 случаев;
- Ивано-Франковская область — 6 790 случаев;
- Кировоградская область — 743 случая;
- г. Киев — 10 642 случая;
- Киевская область — 4 554 случая;
- Львовская область — 12 079 случаев;
- Луганская область — 184 случая;
- Николаевская область — 819 случаев;
- Одесская область — 5 062 случая;
- Полтавская область — 557 случаев;
- Ровенская область — 7 716 случаев;
- Сумская область — 891 случай;
- Тернопольская область — 3 817 случаев;
- Харьковская область — 6 156 случаев;
- Херсонская область — 301 случай;
- Хмельницкая область — 1 618 случаев;
- Черновицкая область — 7 782 случая;
- Черкасская область — 1 165 случаев;
- Черниговская область — 1 233 случая.
Всего в Украине проведено 1 300 289 тестов методом ПЦР.
Коронавирус в Украине
По данным статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 16 августа в Украине было зафиксировано 91 356 случаев коронавируса.
За сутки еще у 1 637 человек подтвердился положительный результат.
Всего от коронавируса в Украине умерли 2 070 человек.