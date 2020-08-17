Wizz Air возобновил полеты из Львова в Италию — направления и цены

Лоукостер Wizz Air начал выполнять рейсы из Львова в Италию. Теперь авиакомпания летает по следующим направлениям:
- Львов — Рим — Львов (Чампино) — с 14 августа по средам и воскресеньям;
- Львов — Милан (Мальпенса) — с 16 августа по понедельникам и пятницам;
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Стоимость билетов из Львова в Рим составляет от 750 грн, а из Рима во Львов — от 1 000 грн. Долететь из Львова в Милан можно за 1 000 грн, а в обратном направлении — за 500 грн.
С 1 сентября 2020 года самолеты компании WizzAir полетят из Львова и Киева в Пардубице (Чехия). Рейсы будут три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.
Это будут первые рейсы Wizz Air, которые свяжут Украину с Чехией. Сейчас дорога от Пардубице в Прагу поездом составляет около одного часа.