Президент Украины Владимир Зеленский призвал полицейских максимально быстро найти и привлечь к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто журналистов программы Схемы.

Глава государства рассказал, что в 2014 году, когда он занимался творческой деятельностью, ему сожгли авто возле Дворца Украина.

Он напомнил, что его деятельность была связана с острой критикой, действующей в то время власти, и это часто создавало проблемы.

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— От неофициальных намеков “Ребята, вы дошутитесь” – до прослушивания, слежки, реальных преград и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, каково это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти влекла за собой преследование или запугивание, — сказал он.

Зеленский добавил, что будет защищать права каждого украинца.

Поджог авто программы Схемы

Около 1.00 17 августа неизвестные подожгли авто программы Схемы. Съемочная группа передвигалась на KIA Cerato.

Авто сгорело возле дома водителя, который перевозил журналистов и операторов.

После поджога машина не подлежит восстановлению.