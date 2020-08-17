1 сентября начинается обучение, но не все дети готовы с рвением браться к книгам.

Как мотивировать ребенка учиться

Стоит начать с улучшения физического здоровья.

Для этого ребенку нужен полноценный сон, здоровая пища (побольше фруктов и полезных цельнозерновых продуктов и поменьше сладостей). Школьник должен пить достаточно воды и заниматься физической активностью.

Позаботьтесь, чтобы у ребенка было спокойное место с хорошим освещением, где он будет выполнять домашние задания.

Читайте: Сколько стоит собрать ребенка к учебному году 2020: цены на одежду и канцелярию

Экран компьютера должен быть расположен на удобной высоте, чтобы ребенок не сутулился.

Лучше, если школьник будет учить уроки в определенное время и делать небольшие перерывы каждые 50 мин.

Начинать учить уроки лучше из важнейших предметов или тем. Если же таких несколько, то пусть школьник сначала выполнит задание по тому предмету, который любит больше, дальше переходит к самому сложному, чтобы справиться с этим, пока не устал, а потом делает все остальное.

Из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине школьники могут учиться дистанционно. Однако все же стоит заранее позаботиться о школьной форме для нового учебного года.

При выборе школьной формы для обучения в 2020 году стоит позаботиться о ее качестве и безопасности, полезные советы для родителей читайте в материале.