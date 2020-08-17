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Факты / Lifestyle

Как написать заявление в полицию

Как правильно написать заявление в полицию в Украине. Какие есть способы подачи заявления в полицию и как узнать ее статус, читайте в материале Фактов ICTV.

Как подать заявление в полицию?

Существует несколько способов подать заявление в полицию:

  1. Сообщить о происшествии на горячую линию 102 или лично прийти и рассказать. Полиция составляет протокол и заявитель его подписывает.
  2. Пострадавший лично пишет заявление, которое регистрируют правоохранители. В ответ ему выдают специальный талон и штамп, прилагаемых к Приказу.
  3. Заявление почтой. В таком случае вы отправляете письмо с уведомлением, также вы указываете, что именно отправляется, в скольких экземплярах и на скольких страницах.
  4. Электронной почтой. Адрес почты вы найдете в интернете на сайте ближайшего отделения или на странице Национальной полиции Украины, где указана пошаговая инструкция.
  5. Вызов полиции через мобильное приложение My Pol. Принцип действия приложения заключается в экстренном вызове правоохранителей с помощью кнопки SOS. Геолокация помогает установить ваше местонахождение, куда и приедет наряд полиции.

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Как написать заявление в полицию?

  1. Название органа которому адресовано заявление.
  2. ФИО потерпевшего или заявителя (можно подать анонимно).
  3. Номер телефона.
  4. Описание события, которое заставило вас обратиться в правоохранительные органы.
  5. Укажите статью уголовного кодекса, которая подтверждает правомерность вашего обращения.
  6. Доказательства, подтверждающие ваши слова (фото, видео, аудио и т.д.).
  7. Дата и подпись.

Как написать заявление в полицию — что нужно знать

С какого возраста можно подать заявление в полицию?

Ограничений по возрасту нет.

Сколько стоит подача заявления?

Деньги за подачу заявления платить не нужно.

Как узнать статус заявления в полиции Украины?

Как написать заявление в полицию — что нужно знать

О статусе вашего заявления вы можете узнать в едином реестре досудебных расследований.

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