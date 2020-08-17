Как написать заявление в полицию — что нужно знать

Как правильно написать заявление в полицию в Украине. Какие есть способы подачи заявления в полицию и как узнать ее статус, читайте в материале Фактов ICTV.
Как подать заявление в полицию?
Существует несколько способов подать заявление в полицию:
- Сообщить о происшествии на горячую линию 102 или лично прийти и рассказать. Полиция составляет протокол и заявитель его подписывает.
- Пострадавший лично пишет заявление, которое регистрируют правоохранители. В ответ ему выдают специальный талон и штамп, прилагаемых к Приказу.
- Заявление почтой. В таком случае вы отправляете письмо с уведомлением, также вы указываете, что именно отправляется, в скольких экземплярах и на скольких страницах.
- Электронной почтой. Адрес почты вы найдете в интернете на сайте ближайшего отделения или на странице Национальной полиции Украины, где указана пошаговая инструкция.
- Вызов полиции через мобильное приложение My Pol. Принцип действия приложения заключается в экстренном вызове правоохранителей с помощью кнопки SOS. Геолокация помогает установить ваше местонахождение, куда и приедет наряд полиции.
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Как написать заявление в полицию?
- Название органа которому адресовано заявление.
- ФИО потерпевшего или заявителя (можно подать анонимно).
- Номер телефона.
- Описание события, которое заставило вас обратиться в правоохранительные органы.
- Укажите статью уголовного кодекса, которая подтверждает правомерность вашего обращения.
- Доказательства, подтверждающие ваши слова (фото, видео, аудио и т.д.).
- Дата и подпись.
С какого возраста можно подать заявление в полицию?
Ограничений по возрасту нет.
Сколько стоит подача заявления?
Деньги за подачу заявления платить не нужно.
Как узнать статус заявления в полиции Украины?
О статусе вашего заявления вы можете узнать в едином реестре досудебных расследований.