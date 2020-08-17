Зеленский посмертно наградил Скрябина званием Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил светлую память Андрея Кузьменко, который погиб в трагическом ДТП в 2015 году.

По случаю дня рождения Скрябина, глава государства посмертно наградил его званием Героя Украины.

— Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека, — отметил президент.

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Он добавил, что Андрей регулярно ездил на восток и помогал защитникам и был настоящим защитником Украины.

— Его оружие — ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украины, — отметил Владимир Зеленский.

Недавно депутатское большинство Верховной Рады поддержало запрос к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении посмертно звания Народный артист Украины Андрею Кузьменко.

260 народных депутатов поддержали направление запроса к президенту Зеленскому.