17 августа президент Украины Владимир Зеленский отправил на доработку закон о продлении моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам до 2022 года, который ранее приняла Верховная Рада.

По информации, которая появилась на сайте парламента, этот законопроект не подлежит подписанию из-за того что отдельные положения не согласуются с Конституцией Украины и законами.

Также закон не соответствует принципу юридической определенности.

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Мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам продлили до 2022 года.

Однако НБУ обращался к депутатам с просьбой не принимать соответствующий законопроект.

По мнению специалистов, этот документ не дает возможности банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков.

Мораторий ввели в 2014 году во время начала войны с Россией и экономического кризиса на бессрочной основе. Но за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за того, что не было контроля.