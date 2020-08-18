В условиях коронавируса в Украине все необходимые меры безопасности для дошкольных учебных заведений должны обеспечивать учредители, поскольку большинство из садов принадлежат к коммунальной собственности.

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Об этом заявила государственный эксперт Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко на конференции августа 2020 Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021.

— Большинство детских садов в Украине находятся в коммунальной собственности, поэтому их обеспечения относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно они должны обеспечивать сад всеми необходимыми мерами безопасности: масками, антисептиками и другими материалами, — отметила Грищенко.

Требования к работе школ и садиков

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условия работы образовательных учреждений во время нового учебного года.

По его словам, в регионах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зонах обучение будет происходить. Однако в оранжевой будут внедрены определенные ограничения, а именно запрет на посещение учебных заведений группам людей более 20 человек.

По принятым рекомендациям к работе не будут допускаться работники с температурой более 37,2°. Также руководители должны разработать график и маршруты в школу, чтобы избежать скопления людей, учителя могут преподавать без масок, но в оранжевой зоне они должны носить защитный щиток.