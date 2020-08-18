Эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться, а количество больных коронавирусом будет расти.

Об этом сообщил глава управления Держпродспоживслужбы Киева Олег Рубан.

— В конце августа — начале сентября начнется подъем количества больных, естественной заболеваемости острой респираторной инфекцией, поэтому сегодня у нас будет рост случаев коронавируса , что связано с восстановлением организации коллективов, — сказал Рубан.

Также он отметил, что другая причина роста числа инфицированных — сезонные инфекции.

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Кроме того, он сообщил, что следующий пересмотр зон опасности проводиться через две недели. В Киеве сейчас наблюдается регистрация большого количества локальных вспышек коронавируса, а с началом нового учебного года прогнозируется подъем заболеваемости.

Олег Рубан отметил, что сегодня основная задача — стабилизировать ситуацию. Это возможно при условии эпидемического расследования и проведения массового тестирования.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано 94 436 случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 1 616 украинцев с Covid-19, 761 человек выздоровел, 27 — умерли.

Всего в Украине вылечились от коронавируса 48 925 пациентов.