PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Ухудшится ли эпидемическая ситуация в Украине после открытия школ — эпидемиолог

Эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться, а количество больных коронавирусом будет расти.

Об этом сообщил глава управления Держпродспоживслужбы Киева Олег Рубан.

— В конце августа — начале сентября начнется подъем количества больных, естественной заболеваемости острой респираторной инфекцией, поэтому сегодня у нас будет рост случаев коронавируса , что связано с восстановлением организации коллективов, — сказал Рубан.

Также он отметил, что другая причина роста числа инфицированных — сезонные инфекции.

Читайте: Учителям отменили обязательный медосмотр перед 1 сентября

Кроме того, он сообщил, что следующий пересмотр зон опасности проводиться через две недели. В Киеве сейчас наблюдается регистрация большого количества локальных вспышек коронавируса, а с началом нового учебного года прогнозируется подъем заболеваемости.

Олег Рубан отметил, что сегодня основная задача — стабилизировать ситуацию. Это возможно при условии эпидемического расследования и проведения массового тестирования.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано 94 436 случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 1 616 украинцев с Covid-19, 761 человек выздоровел, 27 — умерли.

Всего в Украине вылечились от коронавируса 48 925 пациентов.

Источник: РБК-Украина

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх