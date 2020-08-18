Гривна снова укрепилась: курс валют на 18 августа

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс валют на 18 августа.
Информация обнародована на сайте регулятора.
Несмотря на укрепление гривны на межбанковском рынке по отношению к евро, Нацбанк ослабил официальный курс национальной валюты.
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Официальный курс гривны до 32,3741 грн/€ по сравнению с 32,3082 грн/€ днем ранее.
Официальный курс гривны к доллару НБУ укрепил до 27,3061 грн/$ по сравнению с 27,3474 грн/$.
Курс валют на 18 августа:
- $1 — 27,3061 грн;
- €1 — 32,3741 грн;
- 1 польский злотый — 7,3621 грн;
- 10 российских рублей — 3,7121 грн.
Курс доллара на 2021 год
В доработанном прогнозе курса валют Нацбанк прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.
Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.