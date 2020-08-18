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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна снова укрепилась: курс валют на 18 августа

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс валют на 18 августа.

Информация обнародована на сайте регулятора.

Несмотря на укрепление гривны на межбанковском рынке по отношению к евро, Нацбанк ослабил официальный курс национальной валюты.

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Официальный курс гривны до 32,3741 грн/€ по сравнению с 32,3082 грн/€ днем ранее.

Официальный курс гривны к доллару НБУ укрепил до 27,3061 грн/$ по сравнению с 27,3474 грн/$.

Курс валют на 18 августа:

  • $1 — 27,3061 грн;
  • €1 — 32,3741 грн;
  • 1 польский злотый — 7,3621 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7121 грн.

Гривна снова укрепилась: курс валют на 18 августа

Курс доллара на 2021 год

В доработанном прогнозе курса валют Нацбанк прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.

Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.

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