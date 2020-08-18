Вторая волна коронавируса в Украине начнется в октябре 2020 года.

Глава управления Держпродспоживслужбы Киева Олег Рубан заявил, сейчас в стране фиксируется постоянный рост количества инфицированных Covid-19, поэтому вторую волну стоит ожидать осенью.

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Также Рубан отметил, что в Украине это связано с широким распространением возбудителя коронавируса и налаживания системы лабораторной диагностики. Вторая волна будут иметь определенные колебания, а не резкий рост новых случаев Covid-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 августа коронавирус в Украине обнаружили в 94 436 человек. За последние сутки зафиксировали 1 616 новых случаев.

За все время пандемии Covid-19 умерло от вируса 2 116 человек, выздороветь удалось 48 925 пациентам.

Наибольшее количество больных зафиксировали во Львовской области — 12 260, Киеве — 10 730, в Черновицкой области — 7 954, Ровенской — 7 828.