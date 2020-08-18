Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 18 августа в столице уже 10 730 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 88 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;
  • 34 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;
  • две девочки — 11 и 14 лет и пять мальчиков от 5 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 18 августа:

  • Голосеевский — 860;
  • Дарницкий — 1 784;
  • Деснянский — 1 314;
  • Днепровский — 1 265;
  • Оболонский — 953;
  • Печерский — 970;
  • Подольский — 652;
  • Святошинский — 903;
  • Соломенский — 1 182;
  • Шевченковский — 847.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 18 августа, в стране зафиксировали 94 436 случаев, за сутки — 1 616 новых.

За время пандемии 2 116 украинцев умерли от вируса.

Выздороветь удалось 48 925 пациентам.

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