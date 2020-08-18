Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 18 августа в столице уже 10 730 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 88 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;

34 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;

две девочки — 11 и 14 лет и пять мальчиков от 5 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 18 августа:

Голосеевский — 860;

Дарницкий — 1 784;

Деснянский — 1 314;

Днепровский — 1 265;

Оболонский — 953;

Печерский — 970;

Подольский — 652;

Святошинский — 903;

Соломенский — 1 182;

Шевченковский — 847.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 18 августа, в стране зафиксировали 94 436 случаев, за сутки — 1 616 новых.

За время пандемии 2 116 украинцев умерли от вируса.

Выздороветь удалось 48 925 пациентам.