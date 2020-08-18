Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 18 августа в столице уже 10 730 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 88 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;
- 34 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;
- две девочки — 11 и 14 лет и пять мальчиков от 5 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 18 августа:
- Голосеевский — 860;
- Дарницкий — 1 784;
- Деснянский — 1 314;
- Днепровский — 1 265;
- Оболонский — 953;
- Печерский — 970;
- Подольский — 652;
- Святошинский — 903;
- Соломенский — 1 182;
- Шевченковский — 847.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 18 августа, в стране зафиксировали 94 436 случаев, за сутки — 1 616 новых.
За время пандемии 2 116 украинцев умерли от вируса.
Выздороветь удалось 48 925 пациентам.