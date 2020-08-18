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Факты / Украина / Общество

В Киеве уменьшается суточный прирост инфицированных Covid-19

Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 18 августа обнаружили у 10 730 человек. За последние сутки медики подтвердили болезнь у 88 пациентов.

  • Умерли — 155 пациентов (+1 за сутки);
  • Выздоровели — 3 455 человек (+75 за сутки);
  • Болеют — 7 120 инфицированных (+12 за сутки).

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Кронавирус в Киеве

17 августа коронавирус обнаружили у 104 киевлян. Сейчас столица находится в желтой зоне карантина.

Количество заполненных коек для приема больных превышает 52%, поэтому власти разворачивает больницы второй волны. Наибольшее количество инфицированных в Дарницком районе — более 1,7 тыс.

Источник: РНБО

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