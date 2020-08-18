В Польше задержали пятерых украинцев за нарушение карантина

Накануне в Польше задержали пятерых украинцев за нарушения карантина.

Польские пограничники поста в Туплици во время проверки одного из автобусов с пассажирами обнаружили, что пять граждан Украины в возрасте от 20 до 35 лет, приехавшие в Польшу в конце мая 2020 года, не выполнили правил обязательного 14-дневного карантина.

Они предоставили фиктивные адреса проживания в стране, а затем поехали в Германию.

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За такое нарушение правил их обязали вернуться в свою страну и запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на пять лет. Их уже передали украинской стороне.

Правила пересечения границы Польши

Начиная с 10 августа 2020 года, Польша изменила правила пересечения госграницы иностранцами.

Сейчас студенты и работники из Украины не будут проходить обязательный карантин. Также от 14-дневной самоизоляции освободили водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, инспекторов морской администрации, пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, учащихся, студентов, а также научных работников и лиц, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях и тому подобное.

Источник: Надоджанское отделение пограничной службы

