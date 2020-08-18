В Славянске обнаружили новое захоронение с останками, которые принадлежат погибшим в боевых действиях в 2014 году.

— С целью идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев. Полицейские Донецкой области проводят тщательную работу, чтобы помочь людям узнать судьбу своих без вести пропавших родных, — рассказали в ГУ НП в Донецкой области.

Место захоронения обнаружили у кладбища в Славянске.

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На месте происшествия работали правоохранители, группа транспортировки и поиска погибших военнослужащих Эвакуация 200. Также присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.























В Славянске обнаружили захоронение погибших во время боевых действий в 2014 году / 6 фотографий

Осада Славянская

Боевые действия вокруг города Славянск шли в апреле-июле 2014 года.

12 апреля состоялась эскалация конфликта и над городом установили контроль российские отряды, к которым присоединились боевики “ДНР”. 13 апреля, чтобы вернуть контроль над городом, украинская власть начала там антитеррористическую операцию.

Украинские силы смогли установить контроль над горой Карачун, что имеет стратегическую важность из-за ее высоты над городом Славянск, и расположенную на ней телебашню.

15 апреля силы АТО осуществили первый штурм Славянска. Однако боевики смогли продержаться в Славянске до 5 июля. После этого они отступили в Донецк.