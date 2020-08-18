Учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Областные управления образования и науки уже получили соответствующее письмо от Минобразования.

Еще одной новацией вступительной кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько учебных заведений одновременно.

Для поступления в заведение профобразования поступающий должен предоставить:

заявление;

копию свидетельства об окончании 9-го или 11-го класса;

шесть фотографий 3х4;

медицинскую справку;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

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Всего в 2020 году для бесплатного обучения в учреждениях профобразования по региональному или государственному заказу есть 119 674 места.

Когда начнется учебный год для студентов

Учебный год 2020-2021 для вузов и колледжей начнется в разное время, даты будут зависеть от эпидемической ситуации.

Планируется, что с 7 по 15 сентября на обучение выйдут студенты, зачисленные на основе полного общего (профильного образования); с 1 сентября — студенты, зачисленные на основе базового среднего образования; с 1 сентября — студенты старших курсов.