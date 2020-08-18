Вступительная кампания 2020: какой объявлен госзаказ на стоматологию и медицину

На вступительную кампанию 2020 в медицинских вузах объявили объем государственного заказа на специальности медицина, стоматология и педиатрия.

Общее количество мест составляет 790 человек.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

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— Продолжается прием документов на обучение в высшие учебные заведения. Объем приема госзаказа составляет 4,4 тыс. человек, из них 400 — направление медицина, 78 — стоматология, 312 — педиатрия, — отметил Степанов.

По его словам, ежегодно вузы выпускают около 12 тыс. будущих медицинских работников.

Также Минздрав утвердил порядок обучения в интернатуре и базы стажировки для студентов. Министр отметил, что сейчас ведомство работает над тем, чтобы базами для стажировки были только ведущие медицинские учреждения в стране.

Учебный год 2020-2021

МОН определило даты начала учебного года 2020-2021 для студентов учреждений высшего и предвысшего образования.

С 7 до 15 сентября должны начать обучение студенты, зачисленные на основе полного общего (профильного образования), 1 сентября — студенты, зачисленные на основе базового среднего образования и студенты старших курсов.

Также МОН отмечает, что вузы могут самостоятельно принимают решение о графике образовательного процесса, в частности начале учебного года с учетом региона, показателей заболеваемости и обеспечение противоэпидемических мероприятий.