18 августа коронавирус в Украине подтвердили у 94 436 украинцев. В стране ухудшилась эпидситуация — за сутки зафиксировали 1 616 новых случаев коронавируса, что на 152 человека больше, чем 17 августа.
За время пандемии умерли от вируса 2 116 людей.
Выздороветь удалось 48 925 пациентам, за сутки — 761 человеку.
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Всего в Украине провели более 1,3 млн тестов методом ПЦР.
Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировали в таких регионах:
- Харьковская область — 204 новых случая;
- Львовская область — 181 новый случай;
- Черновицкая область — 172 новых случая.
Коронавирус в регионах Украины:
- В Винницкой области — 3 272 (+38);
- В Волынской области — 4 792 (85);
- В Днепропетровской области — 1 772 (+22);
- В Донецкой области — 1 100 (+6);
- В Житомирской области — 2 794 (+18);
- В Закарпатской области — 6 435 (+106);
- В Запорожской области — 1 154 (+36);
- В Ивано-Франковской области — 6 959 (+169);
- В Кировоградской области — 746 (+3);
- В Киевской области — 4 620 (+66);
- Во Львовской области — 12 260 (+181);
- В Луганской области — 185 (+1);
- В Николаевской области — 832 (+13);
- В Одесской области — 5 158 (+96);
- В Полтавской области — 565 (8);
- В Ровенской области — 7 828 (+112);
- В Сумской области — 966 (+75);
- В Тернопольской области — 3 902 (85);
- В Харьковской области — 6 360 (+204);
- В Херсонской области — 304 (+3);
- В Хмельницкой области — 1 628 (+10);
- В Черновицкой области — 7 954 (+172);
- В Черкасской области — 1 167 (+2);
- В Черниговской области — 1 250 (+17).
Города, где украинцы наиболее добросовестно придерживаются самоизоляции:
- Львов — 13,27%;
- Ивано-Франковск — 13,15%;
- Киев — 8,01%;
- Черновцы — 7,24%;
- Тернополь — 7,09%.
Коронавирус в Украине 17 августа
Статистика коронавируса в Украине за 17 августа говорит о 92 820 подтвержденных случаев Covid-19.
Суточный прирост составил 1 464 новых инфицированных.
Всего за время пандемии от вируса умерли 2 089 украинцев, вылечиться удалось 48 164 пациентам.