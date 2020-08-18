18 августа коронавирус в Украине подтвердили у 94 436 украинцев. В стране ухудшилась эпидситуация — за сутки зафиксировали 1 616 новых случаев коронавируса, что на 152 человека больше, чем 17 августа.

За время пандемии умерли от вируса 2 116 людей.

Выздороветь удалось 48 925 пациентам, за сутки — 761 человеку.

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Всего в Украине провели более 1,3 млн тестов методом ПЦР.

Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировали в таких регионах:

Харьковская область — 204 новых случая;

Львовская область — 181 новый случай;

Черновицкая область — 172 новых случая.

Коронавирус в регионах Украины:

В Винницкой области — 3 272 (+38);

В Волынской области — 4 792 (85);

В Днепропетровской области — 1 772 (+22);

В Донецкой области — 1 100 (+6);

В Житомирской области — 2 794 (+18);

В Закарпатской области — 6 435 (+106);

В Запорожской области — 1 154 (+36);

В Ивано-Франковской области — 6 959 (+169);

В Кировоградской области — 746 (+3);

В Киевской области — 4 620 (+66);

Во Львовской области — 12 260 (+181);

В Луганской области — 185 (+1);

В Николаевской области — 832 (+13);

В Одесской области — 5 158 (+96);

В Полтавской области — 565 (8);

В Ровенской области — 7 828 (+112);

В Сумской области — 966 (+75);

В Тернопольской области — 3 902 (85);

В Харьковской области — 6 360 (+204);

В Херсонской области — 304 (+3);

В Хмельницкой области — 1 628 (+10);

В Черновицкой области — 7 954 (+172);

В Черкасской области — 1 167 (+2);

В Черниговской области — 1 250 (+17).

Города, где украинцы наиболее добросовестно придерживаются самоизоляции:

Львов — 13,27%;

Ивано-Франковск — 13,15%;

Киев — 8,01%;

Черновцы — 7,24%;

Тернополь — 7,09%.

Коронавирус в Украине 17 августа

Статистика коронавируса в Украине за 17 августа говорит о 92 820 подтвержденных случаев Covid-19.

Суточный прирост составил 1 464 новых инфицированных.

Всего за время пандемии от вируса умерли 2 089 украинцев, вылечиться удалось 48 164 пациентам.