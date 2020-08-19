СБУ опровергла информацию об участии в так называемой вагнеровской спецоперации и заявила, что это фейк. А первоисточником более недели назад было российское издание.

По информации Службы безопасности Украины, это информационные вбросы врага, которые имеют цель нанести вред Украине.

Читайте: Это была спецоперация: что могли скрыть за появлением вагнеровцев в Беларуси

— СБУ не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные вбросы имеют цель нанести вред Украине, — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы были зафиксированы на аудиозаписях.

— Титрование одного из участников разговоров, как офицер СБУ, является домыслом и манипуляцией.

В СБУ сообщили, что инициаторы информационных вбросов действуют по такому принципу: повторенная ложь несколько раз становится правдой.

Кроме того, они призвали внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов.

Выдача вагнеровцов России

14 августа Беларусь передала вагнеровцов России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Минска несправедливым и неприемлемым относительно дружественных межгосударственных отношений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что возвращением вагнеровцов России Минск продемонстрировал неуважение к правовых процедур. В Украине ожидали другого решения белорусской стороны, так как страна имеет достаточно доказательств участия боевиков ЧВК Вагнер в войне на Донбассе на стороне России.

В конце июля 2020 года Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных вагнеровцов. Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Арест 33 участников ЧВК Вагнер состоялся 29 июля в одном из санаториев под Минском. Их заподозрили в планах дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов.