Правительство Украины ускорило процедуру создания политической партии как юридического лица.
Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
— Кабмин согласовал проект, который повысит качество предоставления административных услуг в сокращенные сроки по государственной регистрации партии как юридического лица, — сообщил Василий Мокан.
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Теперь в Украине будут быстрее рассматривать документы о регистрации партии, однако без внесения изменений в информацию об осуществлении связи с юрлицом:
- с семи до пяти рабочих дней в двойном размере админсбора;
- с пяти до двух рабочих дней в пятикратном размере админсбора.
Местные выборы в Украине
ЦИК утвердила календарь местных выборов в Украине 2020.
Согласно плану, избирательный процесс в стране начнется 5 сентября, со следующего дня политические партии смогут подавать документы об участии в выборах.
Голосование назначили на 25 октября.
Источник: Vasyl Mokan