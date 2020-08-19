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Факты / Украина / Политика

Кабмин ускорил процедуру регистрации политических партий в Украине

Правительство Украины ускорило процедуру создания политической партии как юридического лица.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

— Кабмин согласовал проект, который повысит качество предоставления административных услуг в сокращенные сроки по государственной регистрации партии как юридического лица, — сообщил Василий Мокан.

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Теперь в Украине будут быстрее рассматривать документы о регистрации партии, однако без внесения изменений в информацию об осуществлении связи с юрлицом:

  • с семи до пяти рабочих дней в двойном размере админсбора;
  • с пяти до двух рабочих дней в пятикратном размере админсбора.

Местные выборы в Украине

ЦИК утвердила календарь местных выборов в Украине 2020.

Согласно плану, избирательный процесс в стране начнется 5 сентября, со следующего дня политические партии смогут подавать документы об участии в выборах.

Голосование назначили на 25 октября.

Источник: Vasyl Mokan

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