Календарь местных выборов 2020 утвердила Центральная избирательная комиссия.

На заседании члены ЦИК обсудили все ключевые даты предвыборного процесса, а также согласовали рамки возможностей кандидатов на своих кампаний.

Также Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, где провести местные выборы 2020 будет невозможно.

В воскресенье, 25 октября, состоятся выборы депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 24 областях Украины.

Факты ICTV публикуют календарный план местных выборов 2020.

Календарь местных выборов 2020:

5 сентября — начало избирательного процесса местных выборов.

До 6 сентября — подача в ЦИК документов политических партий об участии в местных выборах.

До 10 сентября — установление размера денежного залога для избирательных округов всех уровней — сельского, поселкового, районного в городе, городского, районного и областного.

С 15 до 24 сентября — официальное выдвижение кандидатов на участие в местных выборах (депутат, сельский, поселковый и городской голова).

До 2 октября — обнародование всех сведений о регистрации кандидатов.

Начало предвыборной агитации — на следующий день после официальной регистрации кандидата или политической партии.

До 5 октября — прием обращений об отказе от баллотирования политических партий или кандидатов.

До 7 октября — процесс утверждения текста избирательного бюллетеня.

До 9 октября — образование участковых избирательных комиссий.

До 13 октября — участковая избирательная комиссия передает в обычные избирательные участки предварительный список избирателей с целью дальнейшего изготовления именных приглашений на выборы.

До 15 октября — поквартирное распространение приглашений на выборы.

До 19 октября — процесс уточнения предварительного списка избирателей на участках, в частности проверка количества избирателей, которые не могут самостоятельно передвигаться.

До 22 октября — передача уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссии от обычного избирательного участка.

С 23 октября по 20.00 25 октября — запрет на социологическую деятельность, направленную на обнародование результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

С 24.00 23 октября — официальное прекращение предвыборной агитации.

24 октября – “день тишины”.

24 октября – “день тишины”. До 20.00 23 октября — возможность оформить документ для права голосования по месту пребывания.

С 8.00 по 20.00 25 октября 2020 года — проведение голосования.

К 3 и 6 ноября включительно — установление и объявление итогов голосования.

Как изменить адрес голосования

В Украине разрешили менять адрес голосования на выборах 2020 в Украине. Официальное постановление приняла ЦИК 1 июля этого года.

Соответственно на местных выборах в Украине смогут проголосовать те граждане, которые не имеют прописки в паспорте.

Чтобы изменить свое место голосования, нужно обратиться в Государственный реестр избирателей и написать заявление. Такие обращения будут приниматься в межвыборный период и в первые пять дней самого избирательного процесса.