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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 19 августа в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 967 человек.

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08:53 - 19 августа

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 49 737 пациентов выздоровели, из которых 812 за последние сутки.

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Х
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08:53 - 19 августа

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 49 737 пациентов выздоровели, из которых 812 за последние сутки.

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Х
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00:33 - 19 августа

В Черновицкой области, по состоянию на вечер 18 августа, зафиксировано 8108 больных коронавирусом. Из них 154 случая зафиксированы за последние сутки.

Он отметил, что в области от коронавируса умерли уже почти 250 человек.

В борьбе с коронавирусом мы уже потеряли 243 буковинцев. Достаточная ли это цифра, чтобы понять серьезность ситуации? Судя по ежедневных высоких показателей заболеваемости — нет, — отметил Осачук.

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21:20 - 18 августа

В селе Малыжино Харьковской области на карантин закрыли психоневрологический интернат. В учреждении выявили пять случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага.

— Подопечные находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната. Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами, в том числе и лекарствами, — написал Шпарага.

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Х
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16:43 - 18 августа

В Бердичеве из-за больного коронавирусом работника закрыли на карантин детский сад.

У кладовщика и трех работников пищеблока детского сада были признаки респираторного заболевания. Поэтому всех их отстранили от работы.

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16:09 - 18 августа

По состоянию на 18 августа в Украине ослабить карантин не готовы Киев и 13 областей.

В частности, одному или нескольким критериям ослабления карантина не соответствуют: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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14:45 - 18 августа

Минздрав может пересмотреть рекомендации по проведению обучения в учебных заведениях Украины в условиях карантина, а также необходимость проведения тестирования учителям и ученикам на Covid-19 перед 1 сентября.

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14:44 - 18 августа

Учебный год 2020-2021 в вузах и колледжах должен начаться в такие даты в условиях благоприятной эпидемической ситуации:

  • с 7 до 15 сентября — для студентов, зачисленных на основе полного общего (профильного образования);
  • с 1 сентября — для студентов, зачисленных на основе базового среднего образования;
  • с 1 сентября — для студентов старших курсов.

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11:06 - 18 августа

По состоянию на 10.00 18 августа в ВСУ Covid-19 болеет 449 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания.

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10:45 - 18 августа

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условия работы образовательных заведений во время нового учебного года.

Рекомендации он озвучил во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа. По его словам, в регионах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зон обучение будет проходить. Однако для оранжевой с ограничениями.

— Ограничивается посещение учебных заведений группами лиц более 20 человек. Но это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования, — уточнил Виктор Ляшко.

В регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений.

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