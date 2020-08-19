Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.
Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.
Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.
С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.
Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.
По состоянию на 19 августа в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 967 человек.
В селе Малыжино Харьковской области на карантин закрыли психоневрологический интернат. В учреждении выявили пять случаев заболевания коронавирусом.
Об этом в Facebook сообщил директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага.
— Подопечные находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната. Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами, в том числе и лекарствами, — написал Шпарага.
По состоянию на 18 августа в Украине ослабить карантин не готовы Киев и 13 областей.
В частности, одному или нескольким критериям ослабления карантина не соответствуют: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Минздрав может пересмотреть рекомендации по проведению обучения в учебных заведениях Украины в условиях карантина, а также необходимость проведения тестирования учителям и ученикам на Covid-19 перед 1 сентября.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условия работы образовательных заведений во время нового учебного года.
Рекомендации он озвучил во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа. По его словам, в регионах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зон обучение будет проходить. Однако для оранжевой с ограничениями.
— Ограничивается посещение учебных заведений группами лиц более 20 человек. Но это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования, — уточнил Виктор Ляшко.
В регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений.