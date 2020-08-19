Командующий ВМС Алексей Неижпапа заразился коронавирусом

Командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заразился коронавирусом.

По его словам, исследования ПЦР-теста на Covid-19 показал положительный результат.

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Известно, что командующий ВМС чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции, а состояние Алексея Неижпапы никак не повлияло на выполнение флотом поставленных задач.

Кроме того, еще несколько офицеров Военно-морских сил больные коронавирусом, однако Covid-19 у них протекает бессимптомно и их здоровью ничего не угрожает.

В командовании ВМС Вооруженных сил Украины подтвердили, что Алексей Неижпапа находится на больничном. Однако о диагнозе руководство ничего не знало и отметило, что медицинский диагноз — это конфиденциальная информация любого человека.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 августа в Украине зафиксировано 96 403 случая коронавируса. За последние сутки обнаружили 1 967 больных Covid-19.

Всего за все время пандемии умерли 2 144 человека выздоровели — 49 737 пациентов.

Наибольшее количество больных коронавирусом зафиксировано во Львовской области — 12 448, Киеве — 10 945, Черновицкой области — 8 108, Ровенской — 7 953.